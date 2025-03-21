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  4. SON DAKİKA | Sosyal medyaya erişim sorunu bitti mi? Gece saatlerinde yeni gelişme! Twitter (X), Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook açıldı mı?

SON DAKİKA | Sosyal medyaya erişim sorunu bitti mi? Gece saatlerinde yeni gelişme! Twitter (X), Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook açıldı mı?

21.03.2025 01:23
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Son dakika: Sosyal medya platformları X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalara erişim problemleri yaşanıyordu. İstanbul bölgesinde yaşanan erişim sorunlarının Cuma günü ilk saatlerinden itibaren ortadan kalktığı bildirildi. Gece saatlerinden itibaren İstanbul'daki kullanıcılar yeniden sosyal medya platformlarına giriş yapmaya başladı.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya erişim sorunu bitti mi? Gece saatlerinde yeni gelişme! Twitter (X), Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook açıldı mı?

Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, Facebook, Youtube başta olmak üzere internet ve sosyal medyada erişim sorunları yaşanmıştı. 2 gündür itibaren yaşanan erişim problemlerinde kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve akışın yenilenmediğini bildirmişti. İstanbul'da hala sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşıyordu.

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WHATSAPP'TA DA SORUN VARDI

Eski ismi Twitter olan X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirmişti.

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Aynı şekilde TikTok, Instagram ve YouTube'da da akış yenilenemiyordu. İstanbul'da WhatsApp kullanıcıları da mesajların geç gittiğini, video yada fotoğraf gönderip alamadıklarını bildirmişti.

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ERİŞİM SORUNU GECE SAATLERİNDE SONA ERDİ

Sosyal medyada özellikle İstanbul bölgesinde yaşanan erişim sorunu 21 Mart Cuma gününün ilk saatlerinde sona erdi. Kullanıcılar gece saatlerinden itibaren Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, Facebook, Youtube gibi sosyal medya platformlarına yeniden kullanabilmeye başladı.

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