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  4. Murat Ongun'dan evinden çıkan döviz ve tüfekler için açıklama! 'Emre Erciş' detayı dikkat çekti

Murat Ongun'dan evinden çıkan döviz ve tüfekler için açıklama! 'Emre Erciş' detayı dikkat çekti

21.03.2025 10:53
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Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'dan evinde bulunan döviz ve av tüfekleriyle ilgili açıklama geldi. 20-30 bin dolar değerinde parası olduğunu ve iki av tüfeği bulunduğunu söyleyen Ongun, 'Emre Erciş' detayına dikkat çekti. Ongun "Fetöcü olduğu defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur" iddiasında bulundu.

Murat Ongun'dan evinden çıkan döviz ve tüfekler için açıklama! 'Emre Erciş' detayı dikkat çekti

İBB'ye yönelik düzenlenen Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alınan isimlerden olan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'dan yeni bir açıklama geldi.

"DESTE DESTE PARALAR, TÜFEKLER" İDDİASI

"Evinden deste deste paralar çıktı. Av tüfekleri ve kurşunlar ele geçirildi" haberlerine tepki gösteren Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çok sert ifadeler kullandı.

'EMRE ERCİŞ' İSYANI

"Fetöcü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur. " diyen Ongun, evinde bulunan av tüfekleri ve dövizleri açıkladı.

MURAT ONGUN: "20-30 BİN DOLAR VE 2 AV TÜFEĞİM VAR"

Hakkındaki iddialarla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını duyuran, Ongun şu ifadeleri kullandı;

"Paralar yayılarak çekim yapıldığı için zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istemiştir ama aslında toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır.

Not: Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi ile hakkımda açılan soruşturmada MASAK incelemesi dahil tüm incelemelerden hiçbir sonuç çıkmamıştır. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenerek teyit edilmiştir."

HFGHFJFJ

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