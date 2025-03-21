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İstanbul'da bugün hangi metro durakları kapalı? İmamoğlu operasyonu sonrası eylem yasağında 3. gün

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 08:02
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İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrsı salı günü başlayan eylem yasağı, 23 Mart'a kadar devam edecek. İstanbul Valiliği'nin kararıyla Taksim ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çıkan yollar ve bazı metro durakları kapatıldı. Yayalar polis kontrolüyle başka caddelere yönlendiriliyor. Peki İstanbul'da hangi metro durakları kapalı? İşte yanıtı...

İstanbul'da bugün hangi metro durakları kapalı? İmamoğlu operasyonu sonrası eylem yasağında 3. gün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Valilik, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bazı cadde ve sokaklara girişler yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Vatan Caddesi'ne çıkan pek çok sokakta polis tedbirleri ve kontrol noktaları söz konusu.

TAKSİM MEYDANI BARİYERLE ÇEVRİLMİŞ

Taksim Meydanı da barikatlarla çevrilmiş durumda. Meydana gelen vatandaşlar ve turistler arka yollara yönlendiriliyor.

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BAZI METRO DURAKLARI KAPATILDI

Sadece yaya ve araç trafiği değil, bazı metro seferleri de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

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Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim istasyonu, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı Kirazlı metro hattında da Emniyet-Fatih istasyonu kullanıma kapatıldı.

Metrolar, Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.

İBB BİNASI ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının çevresinde güvenlik tedbirleri alındı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen pek çok kişi iki gündür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binasın önünde toplanıyor.

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Valiliğin aldığı gösteri toplantı yasağı çerçevesinde birçok yol kapalı, sınırlı sayıda aracın geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Çevrede de çevik kuvvet ekipleri yoğun olarak önlem almış durumda.

Kapanan yollara Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi alternatif olarak belirlendi.

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