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Özgür Özel Saraçhane'de! "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2025 21:20
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet." dedi.

Özgür Özel Saraçhane'de! "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

Özel vatandaşlara yaptığı çağrıda "Yüzbinler Saraçhane'ye aktı. Bugün yine 20.30'da Mansur Başkanımızla birlikte burada olacağız. Tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Dünkü kaygılar, korkular gördünüz... Bizim demokrasi anlayışımız içinde, kimsenin burnu bile kanamadan, demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir mesaj verildi. Bugün de yarın akşam da hep birlikte burada olacağız. Yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor. Bu akşam saat 20.30'da tüm İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyorum." dedi. Vatandaşlar Saraçhane'ye akın etti.

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Saraçhane açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle;

"Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak. Bunu sizlerle birlikte yapacağız.

Buraya tüm Türkiye olarak toplandık. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamayacağını söylemek için buradayız.Bugün burada; Ekrem İmamoğlu'nun hakkını savunmak, İsmail Saymaz'ın gazeteciliğine devam etmesini sağlamak ve Atatürkçü teğmenlerimizin hakkının yenmemesi sağlamak için buradayız. Bizler koltuk kavgası içinde değiliz.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

"ASLA UMUTSUZ OLMAYACAĞIZ"

Oylarımızla, demokrasimize sahip çıkacağız. Gerçek bir adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkündür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denendi ve olmadı. Asla umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk kaybetmek demektir. Ekrem Başkan da aramıza katılacak. Buna inanın, Türk milleti bunu daha önce yaptı.

Yavaş'ın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan vatandaşlara hitap etti. Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"BANA DİYORLAR Kİ 'SOKAK ÇAĞRISI MI YAPIYORSUN? EVET, EVET, EVET"

Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

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Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet.

Aklını başına al, millet bu görevi Ekrem Başkan'a verdi. Milletten almadığın yetkiyi kayyumla almaya çalışırsan biz İstanbul'un iradesini sana teslim etmeyeceğiz.

Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır."

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polis ekiplerine su şişesi atan bir gruba, polis müdahalede bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup taşkınlık çıkardı. Polis ekiplerine su şişesi atan gruptakilere müdahale edildi.

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Mansur Yavaş Özgür Özel ekrem imamoğlu operasyonu
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