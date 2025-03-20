Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi: Nuri Aslan İBB Başkanlığı vekaletini üstlendi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınmıştı. Dün İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

İMAMOĞLU YERİNE NURİ ASLAN'I VEKİL GÖSTERDİ

İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 200'ÜN ÜZERİNDE "USULSÜZ İHALE" TESPİT EDİLDİ

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalede usulsüzlük olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Soruşturmada MASAK tarafından 6 rapor hazırlanırken, bunun üzerine yapılan çalışmalarda ise İBB'nin 200'ün üzerinde konser, reklam, açık hava reklamları gibi ihalesinde usulsüzlük olduğu tespit edildi.

Öte yandan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltı kararı bulunan İmamoğlu'nun, bu soruşturmaya ilişkin ifadesinin ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınacağı öğrenildi.

87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır