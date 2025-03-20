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Son dakika | İmamoğlu gözaltındayken seslendi: "Ayağa kalkmalısınız! Herkesin sesini yükseltmesini diliyorum"

20.03.2025 14:21
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltındayken yeni bir çağrı yaptı. "Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar" diyen İmamoğlu "Bu işin içinde olan herkes kirlidir" diyerek sert çıktı.

Son dakika | İmamoğlu gözaltındayken seslendi: "Ayağa kalkmalısınız! Herkesin sesini yükseltmesini diliyorum"

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde gündem oldukça hareketli. Gelişmelerle ilgili gelen her açıklama dikkatle takip edilirken İmamoğlu sosyal medyadan bir çağrı paylaştı.

"BU İŞİN İÇİNDE OLAN HERKES KİRLİDİR"

İmamoğlu'nun son açıklaması şu şekilde:

"Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir.

"MİLLETİME ÇAĞRIMDIR"

Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür.

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YARGI MENSUPLARINA ÇAĞRI

Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız.

AK PARTİLİLERE SESLENDİ

Son olarak AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir.

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"HERKESİN SESİNİ YÜKSELTMESİNİ DİLİYORUM"

Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."

Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?" Anne İmamoğlu'ndan sitem üstüne sitem! "Ne kötülük yaptı ki?"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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