HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hava İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veryansın etti! Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran paylaşım: "Üzülme annem"

Hava İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veryansın etti! Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran paylaşım: "Üzülme annem"

20.03.2025 14:02
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2025 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından nezarette 24 saatini doldurduktan sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı. Annesi Hava İmamoğlu'yla röportajını paylaşan Ekrem İmamoğlu gönderiye eklediği notla dikkat çekti. Anne İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ederken oğlunun cumhurbaşkanı adaylığına da değindi.

Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. İmamoğlu gözaltının ikinci günündeyken annesi Hava İmamoğlu'nun röportajı da gündeme damga vurdu.

İMAMOĞLU "ÜZÜLME ANNEM" DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından annesi Hava İmamoğlu ile yapılan röportajı paylaşan Ekrem İmamoğlu "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" notunu düştü.

Ekran görüntüsü 2025-03-20 135353

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SİTEM ETTİ

Hava İmamoğlu röportajda "Çocuğum diye söylemiyorum, çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Şimdi ağlatırsınız beni... Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmedim hiç, "Girme oğlum bu işe" dedim. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanına... Neresini sevmiyor, neyi kötü yaptı ki? Neler yaptı, hiç teşekkür almadı..."

Ekran görüntüsü 2025-03-20 135403

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI BAŞTA İSTEMEDİM AMA..."

Hava İmamoğlu röportajında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında da "Baştan istemedim ama şimdi istiyorum, bu kadar uğraştıklarına karşı... Benim oğluma bir keder gelmesin, sağ olsun, bana dönsün"...

3

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Hakaret etti, tekmelenerek dışarı atıldıHakaret etti, tekmelenerek dışarı atıldı
Son dakika | İmamoğlu gözaltındayken seslendi: "Ayağa kalkmalısınız! Herkesin sesini yükseltmesini diliyorum"Son dakika | İmamoğlu gözaltındayken seslendi: "Ayağa kalkmalısınız! Herkesin sesini yükseltmesini diliyorum"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi' diyerek içini döktü

"Hatırlar mısınız? Ergenekon ve Balyoz kumpası öncesi' diyerek içini döktü

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı

İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.