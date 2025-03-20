Hava İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veryansın etti! Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran paylaşım: "Üzülme annem"

Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. İmamoğlu gözaltının ikinci günündeyken annesi Hava İmamoğlu'nun röportajı da gündeme damga vurdu.

İMAMOĞLU "ÜZÜLME ANNEM" DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından annesi Hava İmamoğlu ile yapılan röportajı paylaşan Ekrem İmamoğlu "Üzülme annem bu günler geçecek.... Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" notunu düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SİTEM ETTİ

Hava İmamoğlu röportajda "Çocuğum diye söylemiyorum, çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Şimdi ağlatırsınız beni... Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmedim hiç, "Girme oğlum bu işe" dedim. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanına... Neresini sevmiyor, neyi kötü yaptı ki? Neler yaptı, hiç teşekkür almadı..."

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI BAŞTA İSTEMEDİM AMA..."

Hava İmamoğlu röportajında Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı hakkında da "Baştan istemedim ama şimdi istiyorum, bu kadar uğraştıklarına karşı... Benim oğluma bir keder gelmesin, sağ olsun, bana dönsün"...

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.