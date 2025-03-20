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  4. Son dakika: Gözaltına alınan Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!

Son dakika: Gözaltına alınan Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!

20.03.2025 17:13
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. İşte detaylar...

Son dakika: Gözaltına alınan Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

MURAT ONGUN'UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda temin edilen MASAK raporları uyarınca, Ongun'un mal varlığına savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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87 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

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(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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