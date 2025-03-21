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  4. Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu konuştu: Korkumuz yok, biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu konuştu: Korkumuz yok, biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz.

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 08:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında İmamoğlu'nun aile şirketlerine el konulduğu haberleri de gündemdeki yerini aldı. Ekrem İmamoğlu'nun babası, Hasan İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok," dedi. Tarladan geldiklerini belirten baba İmamoğlu, sözlerine "Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer" diye devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu konuştu: Korkumuz yok, biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz.

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu'nun babası Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Hasan İmamoğlu, yabancılarla pek ortaklık yapmadığına dikkat çekti.

Mehmet Cengiz'in eskiden samimi arkadaşı olduğunu, aşağı yukarı aynı tarihlerde ticaret hayatına girdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Malum nedenlerden uzun süredir aramazdı. Şimdi ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet'e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona 'Yürü kulum' dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah'a şükür bundan da çıkacağım," dedi.

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"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUM YOK, KORKUMUZ YOK"

Hasan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Şimdi kalktık, şuraya bakar mısın? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor. Ben 1960 ihtilâlini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar 'Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?' şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem 'Ben dedim oldu' deyip Ahmet'i alın, Mehmet'i alın diyor. Niçin? Allah'tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok.

"BİZ TARLADAN GELDİK. EKER, BİÇER YERİZ. HİÇ SIKINTI YOK"

Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer."

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