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  4. SON DAKİKA | İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı! Sayı 88'e yükseldi

SON DAKİKA | İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı! Sayı 88'e yükseldi

21.03.2025 11:05
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Son dakika haberi: İBB soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Ertan Yıldız'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız'ın gözaltına alındığı ve sayının 88'e yükseldiği belirtildi. Yıldız'la ilgili Capacity AVM detayı ve rüşvet iddiası gündeme gelmişti.

SON DAKİKA | İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı! Sayı 88'e yükseldi

Son dakika: İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Yıldız'la ilgili Capacity AVM detayı ve rüşvet iddiası gündeme gelmiş; soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği öne sürülmüştü.

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"CAPACİTY AVM" DETAYI VE RÜŞVET İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre; soruşturmada alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız." ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürülmüştü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz." diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer aldığı belirtildi.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edildi.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürüldü.

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