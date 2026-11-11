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'Türk sineması' yerine 'Türkiye sineması' ifadesi çok tepki çekmişti! Fatih Altaylı'dan Haluk Bilginer'e yanıt

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Mynet Haber Merkezi

Sosyal medyada dolaşıma sokulan Haluk Bilginer'in ifadeleri tartışma yarattı. Bilginer'in 'Türk sineması' yerine 'Türkiye sineması' ifadelerinin kullanılması yönündeki ısrarı çeşitli çevreler tarafından tepki çekti. Ayrıca Bilginer'in daha önce katıldığı bir programdaki 'İngiliz sineması' ifadeleri de 'Türkiye sineması' ifadeleri sonrası dolaşıma sokuldu. Gazeteci Fatih Altaylı da Bilginer'i eleştirerek, "Mesele 'Türk' kelimesi mi! Rahatsızlık bundan mı!" dedi.

Altaylı, Bilginer'in son günlerde viral olan röportajı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Altaylı yazısında "Öyle ya Fransa da tek milletten oluşmuyor. Bizim “Fransız” dediğimiz aslında başta Galyalılar, Franklar, Burgonlar, Normanlar, Bretonlar, Basklar, Korsikalılar, Alzaslılar ve Oksitanlardan oluşan bir çorba. Hatta başka unsurlar da var ama çok da karıştırmayalım." ifadelerini kullandı.

Türk sineması yerine Türkiye sineması ifadesi çok tepki çekmişti! Fatih Altaylı dan Haluk Bilginer e yanıt 1

'TÜRK SİNEMASI' DİYEN SUNUCUYU 'TÜRKİYE SİNEMASI' DİYE DÜZELTMİŞTİ

Haluk Bilginer'in eski bir röportajında sunucunun 'Türk sineması' ifadesini 'Türkiye sineması' olarak düzeltmesi sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Türk sineması yerine Türkiye sineması ifadesi çok tepki çekmişti! Fatih Altaylı dan Haluk Bilginer e yanıt 2

'İNGİLİZ SİNEMASI' SÖZLERİ

Bilginer'in 'Türkiye sineması' ifadesi, daha önceden katıldığı bir programda 'İngiliz sineması' ifadeleri ile tezatlık oluşturdu.

Türk sineması yerine Türkiye sineması ifadesi çok tepki çekmişti! Fatih Altaylı dan Haluk Bilginer e yanıt 3

"'FRANSA SİNEMASI YAPALIM' DİYOR MU!"

Altaylı'nın Haluk Bilginer hakkındaki yazısı şu şekilde:

"Haluk Bey’e soralım.

'Fransız sineması' demek ona ne kadar doğru geliyor.

Öyle ya Fransa da tek milletten oluşmuyor. Bizim 'Fransız' dediğimiz aslında başta Galyalılar, Franklar, Burgonlar, Normanlar, Bretonlar, Basklar, Korsikalılar, Alzaslılar ve Oksitanlardan oluşan bir çorba. Hatta başka unsurlar da var ama çok da karıştırmayalım.

Peki, Haluk Bilginer Bey 'Fransız sineması'nı doğru buluyor mu yoksa onu da 'Fransa sineması yapalım' diyor mu!

Veya uzağa gitmeyelim, yakından bir örnek verelim.

Yanı başımızda güçlü bir sinema geleneği olan bir komşumuz var. İran.

İran da bildiğimiz üzere Farslar ve Türkler olmak üzere iki kalabalık grubun dışında Kürtler, Lurlar, Beluçlar, Ermeniler ve Gürcülerden oluşan bir millet. Daha da az sayıda başka etnik gruplar da var.

Ona da 'İranlı sineması' demeyi düşünüyor mu Haluk Bilginer!

Yoksa mesele 'Türk' kelimesi mi! Rahatsızlık sadece bundan mı!"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Haluk Bilginer
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