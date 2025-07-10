İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yoğun bakıma alındığı bildirildi. Çalık'ın yarın anjiyo olacağı öğrenildi.
Kanser tedavisi geçmişi bulunan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmesinin ardından bugün yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın son sağlık durumu paylaşıldı.
Çalık'ın avukatı Çağla Biçer, tutuklu belediye başkanının bugün "acil durum gerekçesiyle" önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini anımsattı.
Ardından sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiğini kaydeden Biçer, "Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın anjiyo işlemi planlanlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
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