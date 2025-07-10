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İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı.

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı
Mustafa Fidan

Cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yoğun bakıma alındığı bildirildi. Çalık'ın yarın anjiyo olacağı öğrenildi.

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı 1

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kanser tedavisi geçmişi bulunan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmesinin ardından bugün yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın son sağlık durumu paylaşıldı.

İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yoğun bakıma kaldırıldı 2

Çalık'ın avukatı Çağla Biçer, tutuklu belediye başkanının bugün "acil durum gerekçesiyle" önce Buca Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini anımsattı.

"YARIN ANJİYO İŞLEMİ PLANLANLANMAKTADIR"

Ardından sağlık durumunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiğini kaydeden Biçer, "Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın anjiyo işlemi planlanlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Beylikdüzü yoğun bakım
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