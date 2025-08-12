İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları böyle dağıtmış... Taner Çetin'le ilgili iddialar dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ederken, yeni detaylar ortaya çıktı.

TANER ÇETİN'LE İLGİLİ SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Tutuklanan İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'le ilgili soruşturma derinleştirildi.

Taner Çetin

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI! BALYA BALYA PARALARI DAĞITMIŞ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde balya balya paralarının dağıtıldığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Fikri Murat Demir’in paraları Taner Çetin’in elemanı olduğu iddia edilen İBB personeli Çağla adlı kişi ile Taner Çetin’in asistanının kocası olan Savaş adlı kişiye verdiği anlar yer aldı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edildiği iddia edildi.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN BU YANA İMAMOĞLU'NUN YAKININDAKİ İSİMLERDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de yürüttüğü dosyaların soruşturma konusu olduğuna değindi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan şu açıklama yapıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 soruşturma dosyamız da yapılmakta olan soruşturmada; Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur.

Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur.

Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir.”

97 KİŞİ TUTUKLU

Öte yandan şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

TANER ÇETİN KİMDİR?

Taner Çetin, 1962 doğumlu Silivri'li bir kültür-sanat yöneticisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanıdır. Kariyerine halkoyunları eğitmeni olarak başlamış, ardından çeşitli belediyelerde kültür ve medya alanlarında görev almıştır. 2000-2014 yılları arasında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne atanmış, burada Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrası'nı kurmuştur. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'na adaylığı sürecinde, 31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerinin organizasyonlarında aktif rol almıştır. İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından, Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak atanmış, bir yıl sonra Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir.