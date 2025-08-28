İBB soruşturmasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ve verdiği ifadelerle soruşturmanın kilit ismi olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş ilk kez açıklama yaptı.

TYT Türk’te Nuray Başaran’a konuşan Aktaş, “Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Aktaş’ın konuştuğu Başaran, röportajın devamının daha sonra yayımlanacağını söyledi.

Röportajın tanıtım videosunda, Aktaş’ın şu sözlerine yer verildi:

“Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye’de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?”