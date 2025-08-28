HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İBB soruşturmasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, dosyaya ilişkin ilk kez konuştu. Aktaş, "devletime yardımcı olmak adına" ifade verdiğini söyledi ve yurtdışına kaçacağına yönelik hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi. İşte Aziz İhsan Aktaş’ın o sözleri…

İBB soruşturmasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’
Taner Şahin

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ve verdiği ifadelerle soruşturmanın kilit ismi olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş ilk kez açıklama yaptı.

TYT Türk’te Nuray Başaran’a konuşan Aktaş, “Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Aktaş’ın konuştuğu Başaran, röportajın devamının daha sonra yayımlanacağını söyledi.

İBB soruşturmasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu: ‘Ben buradayım! İstanbul’dayım!’ 1

Röportajın tanıtım videosunda, Aktaş’ın şu sözlerine yer verildi:

“Ben buradayım. İstanbul’dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye’de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıÇekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YÖK depremzede öğrencilerin hakkını 1 yıl daha uzattıYÖK depremzede öğrencilerin hakkını 1 yıl daha uzattı

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu soruşturma ibb Aziz İhsan Aktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Jose Mourinho'dan maç sonunda sürpriz açıklama! "Benfica bizden daha güçlüydü"

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

'Namusumu temizledim' diyerek bıçakladı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.