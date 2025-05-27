İBB'ye 4. dalga operasyonunun en dikkat çeken ismi! Avrasya Tüneli, TOGG Fabrikası ve Çanakkale Köprüsü projelerinde de vardı... Tutuklandı

İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. 23 Mayıs tarihinde yapılan dördüncü dalga operasyonda 45 kişi gözaltına alınmıştı.

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONUNDA 25 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan isimlerde 21'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 25 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da bulunuyor.



Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt



MUSTAFA BAŞAR ARIOĞLU DA TUTUKLANDI

Öte yandan tutuklananlar arasında çok dikkat çeken bir isim de yer aldı. O isim Yapı Merkezi İnşaatı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu oldu.



Yapı Merkezi İnşaatı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu



BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEDE YER ALDI

Arıoğlu'nun sahiplerinden olduğu Yapı Merkez; Avrasya Tüneli, TOGG Fabrikası, Çanakkale Köprüsü, Dubai Metrosu, İstanbul Modern Sanat Müzesi gibi projelerde yer almıştı.

ARIOĞLU'NUN SLOVENYA CUMHURİYETİ FAHRİ BAŞKONSOLOSU OLMASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Mustafa Başar Arıoğlu'nun Slovenya Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu olması da dikkatlerden kaçmadı.

2 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE TUTUKLANDI

Ayrıca dördüncü dalga operasyon kapsamında Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da tutuklandı.