İBB'ye 4. dalga operasyonunun en dikkat çeken ismi! Avrasya Tüneli, TOGG Fabrikası ve Çanakkale Köprüsü projelerinde de vardı... Tutuklandı

İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. 23 Mayıs tarihinde yapılan dördüncü dalga operasyonda 45 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan isimlerde 21'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 25 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da bulunuyor.
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt
Öte yandan tutuklananlar arasında çok dikkat çeken bir isim de yer aldı. O isim Yapı Merkezi İnşaatı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu oldu.
Yapı Merkezi İnşaatı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu
Arıoğlu'nun sahiplerinden olduğu Yapı Merkez; Avrasya Tüneli, TOGG Fabrikası, Çanakkale Köprüsü, Dubai Metrosu, İstanbul Modern Sanat Müzesi gibi projelerde yer almıştı.
Öte yandan Mustafa Başar Arıoğlu'nun Slovenya Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu olması da dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca dördüncü dalga operasyon kapsamında Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu da tutuklandı.
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