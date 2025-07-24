HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İBB'ye ait kamyonetten düşen çöp torbası 5 aracın kaza yapmasına neden oldu

Avcılar E5 karayolu üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonetten düşen çöp torbası, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

İBB'ye ait kamyonetten düşen çöp torbası 5 aracın kaza yapmasına neden oldu

Kaza, öğle saatlerinde Avcılar E5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İBB'ye ait kamyonetten çöp torbası yola düştü. Arkasından ilerleyen sürücü, çöp torbasına çarpmamak için şerit değiştirdi. Şerit değiştiren aracın arkasındaki bir başka sürücü ise çöp torbasına çarpmamak için ani fren yapınca 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada A.H. (30) adlı kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücüler, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

"BELEDİYE ARACINDAN ÇÖP TORBASI DÜŞTÜ"

Kaza hakkında konuşan Süreyya Erdal, "Seyir halindeyken önümüzdeki belediye aracından çöp torbası düştü. İçinde taş mı, demir mi vardır bilmediğimiz için sola kaydık. Arkadaki araçlar da zincirleme birbirlerine vurdular" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de feci olay! Annesini bıçaklayarak öldürdüMersin'de feci olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü
Trakya'da sıcak hava: Asfalt eridi, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düştüTrakya'da sıcak hava: Asfalt eridi, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düştü

Anahtar Kelimeler:
e5 karayolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.