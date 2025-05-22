İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 'İhalyete fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda da İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

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