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İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi mahkemeye sevk edildi

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

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MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 'İhalyete fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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13 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda da İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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