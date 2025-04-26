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İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güne yeni bir operasyonla başladı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken 47'sinin gözaltına alındığı öğrenildi. CHP'den duruma ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik operasyona tepki gösterdi.

İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"
Doğukan Akbayır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun eşi Gözdem Ongun'un da olduğunu bildirdi.

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53 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Habere göre İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen de gözaltına alınanlar arasında.

Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde aramalar da yapılıyor.

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CHP'DEN İLK TEPKİ: "KANAL İSTANBUL'A ENGEL OLANLARA YÖNELİK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, operasyonun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesine engel olmaya çalışması nedeniyle yapıldığını öne sürerek şu ifadelerde bulundu:

"İSKİ'nin Sazlıdere Barajı havzasında, İstanbul'un içme suyu kaynağını tehdit eden Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapılıyor! Bu operasyon, rant ve talan projesi Kanal İstanbul'a engel olan İstanbul'un muhafızlarına yöneliktir!"

ÇELİK: "ŞAFAK OPERASYONUYLA UYANDIK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yapılan operasyona sessiz kalmadı. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çelik şu ifadeleri kullandı:

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Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır ibb Özgür Çelik
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