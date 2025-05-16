İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'dan etkin pişmanlık kararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu başlatılmıştı. Aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu İBB'ye yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa dilekçe verdi.

TUTUKLULUKLARIN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, Ekrem İmamoğlu, Servet Yıldırım, Güldem Şık, Elif Güven, Orçun Muhittin Yılmaz, Kamil Timur Delibaş, Kabil Taşçı, Serdar Haydanlı, Serkan Öztürk, Alper Aydın, Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez ve Umut Şenol'un aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.