İBB'ye yönelik soruşturmada yer alıyor! Ali Nuhoğlu'nun firmasındaki aramada yeni görüntüler: Yüklü miktarda dolar bulundu

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İŞ YERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI
Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ele geçirildi.
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