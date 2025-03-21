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  4. İBB'ye yönelik soruşturmada yer alıyor! Ali Nuhoğlu'nun firmasındaki aramada yeni görüntüler: Yüklü miktarda dolar bulundu

İBB'ye yönelik soruşturmada yer alıyor! Ali Nuhoğlu'nun firmasındaki aramada yeni görüntüler: Yüklü miktarda dolar bulundu

21.03.2025 16:34
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21.03.2025 16:34
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında iş insanı Ali Nuhoğlu da şüpheliler arasında yer alıyor. 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından Nuhoğlu'nun firmasında yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ele geçirildi.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İŞ YERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer alan iş insanı Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda ofisinde 40 milyon lira yakalandığının görüntülerinin ardından, yeni görüntüler ortaya çıktı.

ISTANBUL--ALI-NUHOGLUNUN-IS-YERINDE-13_620457_183711

ISTANBUL--ALI-NUHOGLUNUN-IS-YERINDE-13_620453_183711

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ele geçirildi.

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Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
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ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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