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İBB'ye yönelik terör soruşturmasında Reform Vakfına ilişkin MASAK raporuna ulaşıldı

22.03.2025 00:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ilişkin hazırlanan MASAK raporuna ulaşıldı.

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında Reform Vakfına ilişkin MASAK raporuna ulaşıldı

Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı hakkında hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, şüpheli Çalışkan'ın SGK verilerine göre 4A kapsamında 2004-2025 yılları arasında muhtelif tarihlerde "Genel Müdür, Denetçi, Danışman (Müşavir), Dernek, Vakıf, Birlik ve STK Başkan ve Üst Düzey Yöneticisi, Proje Yöneticisi" çalışma ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında 2018-2023 yılları arasında farklı tarihlerde "Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri" iş kolunda sigorta priminin yattığı kaydedildi.

Çalışkan'ın 2019'da Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'nin yüzde 50 ortaklık payına sahip olduğu, 2022'den itibaren de Reform Enstitüsü Danışmanlık AŞ'de yöneticilik kaydı bulunduğu aktarılan raporda, bankacılık transfer bilgilerinde lira cinsinden transferlerinde dönem dönem artışlarla birlikte 2024'te alıcısı olduğu para transferleri ile göndericisi olduğu GBP para transferlerinin işlem hacmindeki artışın genel mali profiliyle uyumsuzluk taşıdığı ifade edildi.

Raporda, Çalışkan'ın 2024'te bir alıcıya 16 milyon 753 bin lira tutarında 385 bin sterlin gönderdiği, paranın kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, aynı yıl yakın tarihte hesaplarına Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'den farklı tutarlarla toplam 5 milyon 910 bin lira, Gürsel Avşar isimli kişiden de 2 milyon 135 bin lira para transferi yapıldığı anlatıldı.

Çalışkan'ın para transferinde bulunduğu bazı kişilerin çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğu, bunların arasından kimilerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.

Raporda, Reform Vakfının faaliyet alanının "Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri" olduğu, yöneticilerinin Necati Özkan, Evren Balta ve İsmail Doğan Subaşı'ndan oluştuğu, para transfer ilişkisinde bulunduğu Murat Yeğen isimli kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı olduğu bilgisine de yer verildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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