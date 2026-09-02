İbrahim Kalın'ın yeni imajı! Son görüntüsü dikkat çekti

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile aynı karede yer aldı.

İBRAHİM KALIN'IN YENİ İMAJI

Görüntülerde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Kalın'ın bıyıklarının yanı sıra sakallarını da uzattığı görüldü.

PUTIN İLE GÖRÜŞMEDE DE YER ALDI

Öte yandan Erdoğan, dün zirve marjındaki temasları kapsamında Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

3 YILDIR MİT BAŞKANI

İbrahim Kalın, 5 Haziran 2023 tarihinde Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı görevine atanmıştı.