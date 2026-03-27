İç Anadolu’nun en büyük mozaik kazı çalışma alanı! ‘Ören yeri’ ilan edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 4 yıl önce başlayan İç Anadolu’nun en büyük mozaik kazı çalışmaları alanı ‘Ören yeri’ olarak ilan edildi. Haberi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç duyurdu.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde 2021 yılından beri devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mozaikli yapının ‘Ören yeri’ ilan edildiğini duyurdu.

"ÖREN YERİ OLARAK İLAN EDİLDİ"

Başkan Büyükkılıç’ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İncesu Örenşehir’deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

