İçinde 9 kişi bulunan ve su alan teknede can pazarı! KIYEM ekiplerince kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan teknenin su alması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
18.07.2025 18:33
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Bodrum Gümbet önlerinde su alan ve içerisinde 9 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu personeli tarafından suyu tahliye edilerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.
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