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İçinde 9 kişi bulunan ve su alan teknede can pazarı! KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan teknenin su alması sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçinde 9 kişi bulunan ve su alan teknede can pazarı! KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Bodrum Gümbet önlerinde su alan ve içerisinde 9 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu personeli tarafından suyu tahliye edilerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

İçinde 9 kişi bulunan ve su alan teknede can pazarı! KIYEM ekiplerince kurtarıldı 1

(İHA)

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kaza tekne
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