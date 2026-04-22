İçinde fan da var! 8500 mAh bataryalı Redmi K90 Max tanıtıldı: Peki özellikleri neler?

Xiaomi'nin alt markası Redmi, silikon karbon teknolojili pili, Dimensity 9500 işlemcisi ve markanın tarihindeki ilk dahili fan sistemiyle dikkat çeken K90 Max'i sahneye çıkardı. Peki Redmi K90 Max'in özellikleri neler?

İçinde fan da var! 8500 mAh bataryalı Redmi K90 Max tanıtıldı: Peki özellikleri neler?
Enes Çırtlık

Xiaomi'nin çatısı altındaki Redmi, merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli K90 Max'i resmi olarak duyurdu. K90 Max, ayrıca Xiaomi'nin tarihinde dahili fan barındıran ilk telefon olma unvanını taşıyor.

REDMI K90 MAX'İN ÖZELLİKLERİ

Webtekno'da yer alan habere göre, K90 Max modelinde 6,83 inç boyutunda 1280x2722 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekran var. Maksimum parlaklığı ise 3500 nit olarak açıklandı. Bir ilke imza atan fan sistemi arka tarafa yerleştirilmiş. Çapı 18,1 mm. Daha verimli hava akışı sağlamak için öne doğru eğimli kanatlara sahip dikey bir hava girişi, sızdırmaz bir hava kanalı ve türbülansı azaltmak için tasarlanmış girdap tarzı bir hava akışı tasarımı kullanıyor.

İçinde fan da var! 8500 mAh bataryalı Redmi K90 Max tanıtıldı: Peki özellikleri neler? 1

Telefon, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'den güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 1 TB'a kadar çıkan depolama eşlik ediyor. Cihaz, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile kutudan çıkıyor. En önemli özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki ince tasarımlara büyük kapasiteli bataryalar sığdıran silikon karbon teknolojisi sayesinde 8550 mAh'lik 100W destekli bir pile sahip. Bataryanın büyüklüğüne rağmen cihaz 7,9 mm'lik ince tasarımla geliyor.

İçinde fan da var! 8500 mAh bataryalı Redmi K90 Max tanıtıldı: Peki özellikleri neler? 2

Son olarak kamera tarafından bahsedelim. Cihazın arkasında 50 MP'lik 1/1.55 inçlik bir ana kamera görüyoruz. Ona 8 MP'lik bir ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 20 MP'lik bir selfie kamerası var.

REDMI K90 MAX'İN FİYATI NE KADAR?

Cihaz; gümüş, siyah ve mavi olmak üzere toplamda 3 farklı renkte kullanıcılara sunulacak. En düşük versiyon 12/256 GB'ın fiyatı 513 dolar, en üst seviye 16 GB / 1 TB'ın fiyatı ise 733 dolar. Cihaz Çin'de satışa çıkıyor. Globale gelişi ilgili ise maalesef bir bilgi yok.

REDMİ K90 MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 6,83 inç, 1280x2722 piksel, 165 Hz, 3500 nit, AMOLED
  • İşlemci: Dimensity 9500
  • RAM: 12/16 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
  • Arka kamera: 50 MP + 8 MP
  • Ön kamera: 20 MP
  • Batarya: 8500 MP (
  • İşletim sistemi: HyperOS 3.0 (Android 16)
