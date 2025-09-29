HABER

İçinde para, bilezik, yüzük ve altın vardı! Çantayı bulan kişi bakın ne yaptı

Manisa’nın Salihli ilçe otogarında bir çanta bulundu. Bu çanta, zabıta ekiplerinin yardımıyla sahibine ulaştırıldı.

Çanta, otogarda mahalle peronlarının bulunduğu alanda Durasıllı Mahallesi şoförlerinden Özgür Ünalan tarafından keşfedildi.

Özgür Ünalan, çantayı tutanak karşılığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti.

İçinde para, bilezik, yüzük ve küçük altın bulunan çanta için derhal araştırma başlatıldı.

Ekipler, kısa sürede çantanın sahibine ulaştı. Çanta, eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

Çanta sahibi, çantayı bulan duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Aynı zamanda kendisine ulaşmasını sağlayan zabıta ekiplerine de minnettardı.

İçinde para, bilezik, yüzük ve altın vardı! Çantayı bulan kişi bakın ne yaptı 3Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

