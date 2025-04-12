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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çevik kuvvetlere seslendi: "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğünü ziyaret etti. Polislere hitap eden Bakan Yerlikaya, "150 polis arkadaşınızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm sinsi oyunlara rağmen hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çevik kuvvetlere seslendi: "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"
Çiğdem Sevinç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti. Bakan Ali Yerlikaya, çevik kuvvet bahçesinde hazır ola geçen polisleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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"SOKAKLARI TERÖRİZE ETMEYE KALKTILAR"

Polislere hitap eden Bakan Yerlikaya, "Son dönemde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi. Bu süreçte sokak çağrısı yaparak sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler, gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak! sizlerin gayretleriyle, bu hayalleri boşa düştü" şeklinde konuştu.

"VE SİZLER, YAPILAN TÜM PROVOKASYONLARI, SABRINIZLA VE DİRAYETİNİZLE BERTARAF ETTİNİZ"

Yapılan provokasyonların boşa çıktığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Türk polisi, milletimize kâbus yaşatmak isteyenlerin, kâbusudur ve sizler, yapılan tüm provokasyonları, sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz. Tahriklere kapılmadınız, insan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz" ifadelerini kullandı.

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"SADECE KAMU DÜZENİNİ DEĞİL, MİLLETİMİZİN HUZURUNU VE GÜVENLİĞİNİ DE KORUDUNUZ"

Konuşmasına devam eden Bakan Yerlikaya, "150 polis arkadaşınızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm sinsi oyunlara rağmen hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz. Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini, bir kez daha tüm dünyaya göstererek. Dünyaya örnek oldunuz. Sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Polis ekiplerine algı operasyonu yapanlar hakkında gereken adli işlemlerin yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Ancak, sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, sizlerin sabrı ve başarınız; birilerini rahatsız etmiş olacak ki polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler. Hatta 'işkence' iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa, suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın. Sizlerin 'ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla', töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Biz hukuktan, insan haklarından, vicdandan ve milletimizin yolundan asla ayrılmayacağız" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Çevik Kuvvet Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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