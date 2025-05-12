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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama! "Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, paylaştığı videoda "Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama! "Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir"
Begüm Özkaynak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili bir video paylaştı. "Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir."açıklamasında bulunan Yerlikaya, değerlendirmelerde bulundu.

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'BU ZAFERİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR'

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ali Yerlikaya fesih terör örgütü
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