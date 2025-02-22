İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Sadece 2 ayda 848 bin 766 işlem yapılmış! “Günlük ortalama 10 canımızı yitirdik…”

1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan işlemler, hız ihlalleriyle mücadelenin ne kadar önemli bir noktada olduğunu gözler önüne seriyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, hız kaynaklı kazaların ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. 2023 yılı verilerine göre, hız ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalarda, günlük ortalama 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, “2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdik” dedi.

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİNİN ROLÜ

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), hız ihlallerinin tespitinde önemli bir rol oynuyor. Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 2025’in ilk iki ayında EDS sistemlerinden 777 bin 256 işlem yapıldı. Bu veriler, teknolojinin trafik güvenliğinde nasıl etkin bir şekilde kullanıldığını ve hız ihlalleriyle mücadelede ne denli etkili olduğunu gösteriyor.

“ÖNCELİĞİMİZ HIZ DEĞİL, GÜVENLİK OLSUN”

Bakan Yerlikaya, araç kullanıcılarına hız sınırlarına uyma çağrısında bulunarak, hızın sadece zaman kazandırmadığını, aksine hayatları riske attığını ifade etti. “Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun. Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar.” diyen Yerlikaya, sürücüleri daha dikkatli olmaya ve hız sınırlarına uymaya teşvik etti.

YASAL DÜZENLEMELER YOLDA

Bakan Yerlikaya, hız ihlalleri nedeniyle can kayıplarının önlenmesine yönelik denetim ve işlemlerin yanı sıra yasal düzenlemelerin de tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, “Hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarımızın yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız da tamamlanmak üzere” ifadelerini kullandı.

13-20 ŞUBAT 2025 TRAFİK DENETİMLERİNİ DE PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali yerlikaya sosyal medya hesabından trafik denetim sonuçlarını da paylaştı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında: