İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesbından hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Enselerindeyiz, Bizden Kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya "Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli suçlardan aranan, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan U.Y, A.G, H.G, V.T, M.C.A, S.B, O.Y, Ç.Ö, M.Ö, C.A.K, C.M, M.G, S.T, F.T. ve A.Y'nin izinin sürüldüğünü ve yakalanıp ülkeye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"ENSELERİNDEYİZ BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

"Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum."