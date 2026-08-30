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İçişleri Bakanı Çiftçi'den provokasyon uyarısı

Diyarbakır'da ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan dört şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den provokasyon uyarısı geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den provokasyon uyarısı
Devrim Karadağ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan dört şüphelinin yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi "Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli birlik ve kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir.” dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ, PROVOKASYONLARA ASLA GEÇİT VERMEYECEK"

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmeyi pekiştirmek için devletin tüm kurum ve birimleriyle eş güdüm içerisinde çalıştığına dikkat çeken Çiftçi, provokasyon uyarısında bulunarak şunları söyledi:

İçişleri Bakanı Çiftçi den provokasyon uyarısı 1

"Güvenlik güçlerimiz, provokasyonlara asla geçit vermeyecektir. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz.

Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye’nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mustafa Çiftçi
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