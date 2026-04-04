İçişleri Bakanı Çiftçi: "Vatandaşın huzurunu bozan yapılarla mücadele sürecek"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Kaman ziyaretinde belediye binası önünde miting havasında gerçekleşen karşılamada davul zurna eşliğinde gösteriler yapıldı. Hükümet konağı ziyaretinin ardından belediye önünde toplanan kalabalığa hitap eden Çiftçi, 12 yıl aradan sonra yeniden Kaman’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, suçla mücadeleye dikkat çekti.

Çiftçi konuşmasında, "Özellikle çetelerle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, sanal bahis ve dolandırıcılık gibi vatandaşlarımızı huzursuz eden, çocuklarımızın geleceğini, heyecanını ve umutlarını çalan bütün yapılarla kararlılıkla mücadele ettiğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

Programda Eymen Karahan isimli çocuk, büyüdüğünde kaymakam olmak istediğini belirterek, Bakan Çiftçi’ye olan sevgisini dile getirdi.

