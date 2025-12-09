HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İçişleri Bakanı duyurdu! 24 ilde 'siber suç' operasyonu: "204 şüpheliyi yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son beş gün içinde siber suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 204 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, güvenlik güçlerinin dijital suçlara karşı yoğun mesai yürüttüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı duyurdu! 24 ilde 'siber suç' operasyonu: "204 şüpheliyi yakaladık"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İçişleri Bakanı duyurdu! 24 ilde siber suç operasyonu: "204 şüpheliyi yakaladık" 1

24 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, vatandaşlara daha dikkatli olmalarını belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 24 il merkezli ‘yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 68 şüpheli şahıs tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

İçişleri Bakanı duyurdu! 24 ilde siber suç operasyonu: "204 şüpheliyi yakaladık" 2

'KAMU GÖREVLİSİ, ÜRÜN/HİZMET SATIŞI, DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ'

Yerlikaya, "Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım."

İçişleri Bakanı duyurdu! 24 ilde siber suç operasyonu: "204 şüpheliyi yakaladık" 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet ettiDevlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Zeytinburnu'nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü"Zeytinburnu'nda park yeri dehşeti: "Sudan sebepten öldürüldü"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı siber suçlar içişleri bakanlığı son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Asgari ücret için Özgür Erdursun çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.