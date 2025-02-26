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  4. İçişleri Bakanı duyurdu… Uyuşturucuya dev baskın: İstanbul’da "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı duyurdu… Uyuşturucuya dev baskın: İstanbul’da "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 kişi yakalandı!

26.02.2025 08:44
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.02.2025 08:44
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İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" adlı operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu. Operasyonun sonucu, 153 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Detaylar haberimizde…

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli olarak yapılan eş zamanlı operasyon, sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir mücadele olarak dikkat çekti.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yapılan operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, eş zamanlı olarak "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonu düzenlendi.

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153 ŞÜPHELİ VE ÇOK SAYIDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu 153 şüpheli yakalandı.

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Ayrıca operasyonlarda 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

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Bu operasyon, İstanbul’da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Uyuşturucu ile mücadele eden güvenlik güçlerinin, toplum sağlığını tehdit eden bu tehlikeli alışkanlıklarla mücadelede kararlılıkla ilerlemesi bekleniyor.

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(İHA)

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İstanbul Gaziosmanpaşa Kağıthane Ali Yerlikaya uyuşturucu İçişleri Bakanı uyuşturucu operasyonu
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