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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Çiftçi, ayağından geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat eden AK Parti İl Başkanı Şahin Talus'u evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Kocaeli Valiliği'ne geçen Çiftçi, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali İlhami Aktaş'tan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çiftçi, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz ve Veysal Tipioğlu ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli de ziyaretlerde bulundu 1

Buradaki görüşmenin ardından İzmit Millet Bahçesi'ne geçen Çiftçi, Körfez Aqua Kıtlar Akvaryumu ve Alev Alatlı Kütüphanesi'ni gezdi, kütüphanedeki öğrencilerle sohbet etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Çiftçi
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