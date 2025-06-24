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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi"ne katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, "Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi"ne katıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofya'da, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mavroudis Voridis ile "Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi"nin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakanlar ile başta düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı, terörle mücadele, organize suç örgütleri ve sınır aşan suçlarla mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Toplantıya ilişkin yapılan ortak basın açıklamasında, bakanların, ilki 14 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen üçlü toplantının ikincisi vesilesiyle Sofya'da ağırlandığı belirtildi.

Toplantının, göç konusundaki son gelişmeleri ve eğilimleri ele almak, yürütülen işbirliğinin sonuçlarını değerlendirmek ve düzensiz göç ile sınır aşan suçlarla mücadelede üçlü diyalog ve işbirliğine yönelik taahhütleri yinelemek amacıyla siyasi düzeyde düzenli olarak bir araya gelinmesine ilişkin mutabakat çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Karşılıklı güvene dayalı ve üst düzey diyaloğu sürdürme arzusuyla hareket eden bakanların, düzensiz göç konusunda son dönemde karşılaşılan güçlükler ile suç şebekelerini daha etkin biçimde ortaya çıkarma çabalarını güçlendirme ihtiyacı da dahil olmak üzere, bölgedeki ve sınır ötesindeki göç hareketlerinin etkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

"SINIR YÖNETİMİ, YASA DIŞI GÖÇÜN ÖNLENMESİ..."

Açıklamada, "Bakanlar, sınır yönetimi, yasa dışı göçün önlenmesi, göç rotası üzerindeki ülkelerle ortaklık kurulması ve göçmenlerin kaynak ülkelerine geri gönderilmesi için etkili bir sistemin önemini vurgulamışlardır. Zamanında gerçekleştirilen bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere operasyonel işbirliğinin güçlendirilmesi, merkezi öneme sahip bir husus olarak tanımlanmıştır. Bakanlar, siyasi işbirliğinin bölge güvenliği açısından oynadığı rolü kabul etmiş ve bu işbirliğine katkı sağlama iradelerini ifade etmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin, göç sorunlarının ancak açık diyalog ve koordineli çabalarla, ulusal ve bölgesel güvenliği sağlayacak şekilde etkin biçimde yönetilebileceği konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğu işaret edildi.

Bakanların, profesyonel işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ivme kazandırdığı ve Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye vatandaşlarının genel güvenliğine katkıda bulunduğu için bu formattaki toplantıların devam etmesi gerektiği konusunda hem fikir oldukları aktarıldı.

(AA)

24 Haziran 2025
24 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Sofya Yunanistan Ali Yerlikaya
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