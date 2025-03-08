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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya'daki acı olayla ilgili açıklama! "Hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.03.2025 18:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın köpek saldırısı sonrası hayatını kaybetmesi hakkında konuştu. Yerlikaya, "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var" dedi ve "Ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım" diye belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Konya'daki acı olayla ilgili açıklama! "Hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Konya'da köpek saldırısı sonucu vefat eden 2 yaşındaki Rana olayı hakkında da konuştu.

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) cenazesi, memleketine gönderildi.

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"BİZ DE HAYVANLARI SEVİYORUZ"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Konya'daki bu acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde bakanlık olarak şunu yaptık o gün müfettiş gönderdik. Bugün Konya'ya yaptığımız gibi. Onlara şunu söyledik, gidin buralara bakın bakanlık olarak belirlediğimiz kurallara uyuyor mu dedim. Benim evimde 3 tane kedim var, biz de hayvanları seviyoruz. Hepsinde çip var. Sokak hayvanları kanunu uygulamamız lazım. Can güvenliği toplantısı yapıyoruz.

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Bundan sonra bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. 31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız. Sokak hayvanı, onların bizim bu insani ve vicdani duruşumuzla uygulamamız lazım.

"HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIM"

İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin.

08 Mart 2025
08 Mart 2025

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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