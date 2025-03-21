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  4. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "provokatörlerin oyununa gelmeyin" uyarısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "provokatörlerin oyununa gelmeyin" uyarısı

21.03.2025 00:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur'. Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse, ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum, aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "provokatörlerin oyununa gelmeyin" uyarısı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla meydanlara çıkan göstericilere çağrıda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru" etiketiyle yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur'. Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse, ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum, aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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