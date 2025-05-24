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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak sınır aşan suçlar başta olmak üzere, suçla ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'ın katılımıyla Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Terör, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, İçişleri Hizmetlerinin Dijitalleşmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulmasının, toplantıdaki ana gündem maddelerini oluşturduğunu aktaran Yerlikaya, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak sınır aşan suçlar başta olmak üzere, suçla ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik misafirperverliği için Azerbaycan İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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