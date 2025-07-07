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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında karar

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında karar
Begüm Özkaynak

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında karar 1

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK, hakkında "Rüşvet alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 57'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında karar 2

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Muhittin Böcek
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