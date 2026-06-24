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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Saray belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanlığı, 2029 yılında köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuğun ölmesiyle ilgili süreçte ihmali olduğu belirtilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü "araç bulunmadığı" yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır" ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Saray belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlandığını belirtti. Bakanlığın açıklamasında, Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma başlatılmasına izin verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Saray belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi 1

KÜÇÜK ÇOCUK KÖPEK SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ, BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza ÖZSOY’un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz ÖZSOY’un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlanmıştır.

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Saray belediye başkanı hakkında soruşturma izni verildi 2

"ARAÇ BULUNMADIĞI" YÖNÜNDEKİ İDDİASINA YANIT

Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür.

Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü "araç bulunmadığı" yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır.

İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Saray soruşturma
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