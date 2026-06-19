İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile talimat gitti: Milli maç için meydanlara dev ekran yasağı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile YKS sınavı öncesinde talimat gitti ve milli maç için kurulan dev ekranlar bir bir kaldırılıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den 81 ilin valisine “sokaklarda dev ekran kurulmasın” talimatının ardınan, yarın sabah 06.00'da meydanlarda yapılması planlanan Türkiye-Paraguay maç yayın programları iptal edilmeye başladı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

BAKAN ÇİFTÇİ TEDBİRLERİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

'GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN TÜM TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANACAK'

Çiftçi, "Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TALİMAT: SOKAKLARA DEV EKRAN KURULMASIN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine “Sokaklarda dev ekran kurulmasın” talimatının ardınan, hafta sonu meydanlarda yapılması planlanan dev ekranda milli maç programları peş peşe iptal ediliyor.

İZMİR

İzmir Valiliği 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle aday ve görevlilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşımını engelleyebilecek ve gürültü kirliliğine neden olacak etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi alınan bu önlemler kapsamında 20 Haziran'da dev ekrandan yayınlanacağı duyurulan Türkiye-Paraguay futbol karşılaşmasına ilişkin etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle yoğunluk oluşmaması adına Türkiye-Paraguay maçının meydanlarda yayımlanmayacağını açıkladı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Takım'ın maçları, Samsun'da meydanlarda dev ekranda yayınlanıyordu. Grubun ikinci maçı için ise bu uygulamaya ara verildi. YKS'nin de aynı güne denk gelmesi nedeniyle meydanlarda dev ekran kurulmayacak. SBB'den konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, öğrencilerimizin sınavlarını uygun ve sakin bir ortamda tamamlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının yayını iptal edilmiştir. Gençlerimizin eğitim hayatındaki bu önemli günde yanlarında olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu da aynı heyecan ve gururla destekliyor, başarılar diliyoruz."

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri için bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda, A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması, şehir meydanlarında kurulan dev ekranlardan yayınlanmayacak. Kararın, sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu korumak ve kent genelinde oluşabilecek gürültü ile trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

UŞAK

Uşak Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Atapark’ta planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

Uşak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Atapark’ta gerçekleştirilmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Değerli Hemşehrilerimiz; Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla Atapark’taki 2026 FIFA Dünya Kupası Maçı naklen yayın organizasyonu iptal edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı hepimizin ortak sorumluluğudur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; ’Haydi Bizim Çocuklar!’ diyerek milli takımımıza Dünya Kupası mücadelesinde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.