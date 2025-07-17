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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk fotoğrafı yasağı' iddialarına sert yanıt

Bazı haberlerde ve sosyal medyada yer alan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasaklandığı' iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddialar yalanlandı ve "Alçak bir iftiradır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk fotoğrafı yasağı' iddialarına sert yanıt
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesinde ortaya atılan 'Atatürk fotoğrafı yasağı' iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlık, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25 Haziran 2025 tarihinde yayınladığı genelgede, etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesi gerektiği yönünde bir ibare bulunduğu hatırlatıldı. Ancak bu ibarenin, Atatürk fotoğraflarının yasaklandığı şeklinde yorumlanmasının kasıtlı bir çarpıtma olduğu ifade edildi.

"AMAÇ SİYASİ PARTİLERİN DEĞİL, SADECE TÜRK BAYRAĞININ KULLANILMASIDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç, 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır"

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İçişleri Bakanlığı 15 temmuz
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