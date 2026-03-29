İçişleri Bakanlığı'ndan 'Radar' hamlesi! İl il açıklandı, harita paylaşıldı

Milyonlarca araç kullanıcısının yolculuk sırasında en dikkat ettiği unsurlardan biri radar ve kontrol noktası uygulamaları. İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek için yeni bir yönteme başvurdu.

RADAR VE KONTROL NOKTALARI ANLIK GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Araç sürücüleri İçişleri Bakanlığı'nın devreye aldığı yöntem sayesinde kullanacakları güzergahlar üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek.

HARİTA BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE

Vatandaşlar bahsi geçen uygulamaya bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek. Bakanlığın yayınladığı harita yaklaşık olarak 30 dakikada bir güncelleniyor.

GİDİLECEK ROTA OLUŞTURULUYOR

Uygulamaya giren vatandaşların karşısına ilk olarak 'Nereden' ve 'Nereye' soruları yöneltiliyor. Uygulamaya kullanan kişiler bulunduğu ve gideceği il ile ilçeyi girerek rota oluşturuyor.

RADAR VE KONTROL NOKTALARI İL İL AÇIKLANIYOR

Rota oluşturulduktan sonra ise güzergah üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor. Örneğin; İstanbul Beykoz'dan Bodrum'a yapılacak yolculuk sırasında 6 radar noktası, 31 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bulunuyor. Bu noktalar ise il il açıklanıyor.