İçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi arasında toplantı: Trafik hız levhaları ve sokak hayvanları masadaydı

İçişleri Bakanlığı ve 30 Büyükşehir Belediyesi trafik hız levhaları ve sokak hayvanları konularını görüşmek için bir araya geldi. Trafik hız levhaları ve sokak hayvanları masadaya yatırıldığı kritik toplantı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızda, 30 Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantımızın iki ana gündem maddesi vardı:

Trafik hız levhalarının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde yeniden düzenlenmesi,

Sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimletin sorumluluğu ve hayvan bakımevlerinin sayısının artırılması.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi, standarda kavuşması ve trafik uyarı levhalarının yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor.

Sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımı ise hem insani hem hukuki bir sorumluluktur.

Bu konuda milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir ihmale izin veremeyiz.

Bu süreci, yasalarımızla, medeniyet değerlerimizle ve vicdanımızla; yerel yönetimlerle iş birliği içinde kararlılıkla yürüteceğiz."