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İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada "Ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31’dir. 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120’dir" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ın açıkladığı geri dönüş yapan Suriyelilerle ilgili verilere ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı verileri paylaştı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı 1

2016'DAN BERİ ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin açıkladığı rakam, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü olarak Suriye’ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade etmektedir. Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Sayın Nuh Yılmaz’ın paylaştığı sayı ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkindir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam etmektedir. Güncel kayıtlara göre; ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31’dir. 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120’dir. Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri, devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözetiminde gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı suriyeli
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