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İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

Aksaray'da dün vahşice bir cinayet işlendi. Yaşar Yadır alkol alırken sinirlendiği Veysel Tekin'in boğazına kırdığı şişeyi sapladı. Tekin hayatını kaybetti. Kavganın sebebi bugün ortaya çıkarken Cani Yaşar Yadır'ın Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladı, hapis yattığı ve oradan sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

Aksaray’da Yaşar Yadır’ın (65) birlikte içki içtiği arkadaşı Veysel Tekin'i (42), boğazına şişe saplayarak öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Yaşar Yadır'ın, Tekin’den 2 gün önce karıştığı bir kavgaya şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

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Yaşar Yadır

ŞİŞEYİ KIRDI ARKADAŞININ BOĞAZINA SAPLADI

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bir parkta meydana geldi. Birlikte içki içen Yaşar Yadır ile arkadaşı Veysel Tekin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaldır, kırdığı şişeyi Tekin’in boğazını saplayıp, yaraladı. Kanlar içinde kalan Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 çocuk babası Veysel Tekin, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

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Veysel Tekin

SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayın ardından gözaltına alınan Yaşar Yadır, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yaşar Yadır'ın, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin’den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

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ALMANYA'DA DA BİR KİŞİNİN BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAMIŞ

Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Yadır'ın, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

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Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aksaray cam şişe
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