iCloud ile dosya yedekleme nasıl yapılır? iCloud dosya yedekleme adımları (2025)

Günümüzde karşılaşılan önemli sorunlardan biri veri depolamadır. Hem kişisel hayatta hem de profesyonel iş yaşamında dijital araçlar hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sürekli olarak üretilen veri beraberinde bir dizi güvenlik, erişim, düzen ve kişiselleştirilmiş alan gibi sorunu getiriyor. Bu sorunların çözümü de sektörde en köklü ve güvenilir depolama alanlarından birini kullanmaktır. Apple tarafından sunulan iCloud sistemi de bu konuda önemli bir çözüm sunmaktadır.

iCloud ile dosya yedekleme nasıl yapılır? iCloud dosya yedekleme adımları (2025)
Apple'ın iCloud sistemi, tüm kişisel cihazlarda bulut depolama hizmeti olarak kullanılmaktadır. İCloud, dijital depolama sisteminden öte bir veri yönetim uzmanlığı olarak yer alır. Farklı cihazlardaki (iPhone, iPad, Apple TV, Macbook vb.) verileri senkronize ederek yüksek güvenlik önlemleri altında kullanıcıya özgün seçenekler ile depolama imkanı sunar. Örneğin Apple Watch'taki verilerinizi Macbook'unuzda incelemenizi ya da İPhone'daki videolarınızı başka bir aygıta gerek duymaksızın Apple TV'de görüntülemenize olanak tanır. Son sürümler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla önemli yenilikler sunmuş ve 'kafa karıştırıcı olma' şikayetlerini azaltmıştır.

iCloud ile dosya yedekleme nasıl yapılır? iCloud dosya yedekleme adımları (2025)

Yeni kullanıcı arayüzü ile İCloud dosya yedekleme adımları şu şekilde sıralanabilir:

iPhone/iPad cihazları üzerinden

Ayarlar kısmına girin, İsim > iCloud > iCloud Drive yolunu izleyin ve iCloud Drive’ı aktif edin. Bu aşamada İCloud kimliği oluşturulması gerekmektedir. Bunu gerektiğinde ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini vererek tamamlayın.

“Dosyalar” uygulamasına girerek “iCloud Drive” sekmesini açın. Mevcut cihazınızdan bulut sistemine yedeklemek istediğiniz dosyayı buraya taşıyın veya paylaş menüsünden iCloud Drive’a kaydet seçeneğini seçin.

Macbook üzerinden

Cihaz üzerinden Sistem Ayarları > Apple Kimliği > iCloud > iCloud Drive seçeneğini açıp kaydetmek istediğiniz dosyayı buraya sürükleyin. Ayrıca Masaüstü ve Belgeler klasörlerini de otomatik olarak iCloud’a yedeklemek isterseniz bu kutucuğu da işaretleyin.

Windows’ta iCloud ile Yedekleme

Apple kendi cihazları dışında Windows üzerinden de dosyalarını yedeklemeye izin vermektedir. Eğer Windows bilgisayarda iPhone yedeklemek veya iCloud’a dosya yüklemek istiyorsanız iCloud for Windows uygulamasını indirip ve kurun. Apple Kimliği ile giriş yapıp güvenlik adımlarını geçin. Eğer bu aşamada herhangi hata kodu alırsanız bunun öncelikle Windows cihazınızın Apple'ın güvenlik duvarına çarpabilecek bir açığı olabileceğini aklınızda bulundurun.

Apple benzeri durumlarda kendi güvenlik ağını korumaya alır ve diğer işlemleri devre dışı bırakma hakkını gizli tutar. Ardından iCloud Drive’ı etkinleştirin. Bu aşamadan sonra bilgisayarınızda bir klasör olarak görünür. Dosyaları bu klasöre sürükleyip bırakarak yedekleyebilirsiniz.

Dikkat etmeniz gerekenler:

  • İCloud uygulaması yüksek güvenlikli çalışır. Öncelikle uygulama şifrenizi kolay hatırlayabileceğiniz şekilde oluşturmalısınız.
  • Çeşitli cihazlardan sık yapılan işlemler İCloud tarafından "şüpheli işlem" olarak algılanabilir ve hesabınız geçici süreliğine kilitlenebilir. Bu durumda verdiğiniz bütün güvenlik seçeneklerinin güncel olduğundan emin olun.
  • İCloud uygulamasını ortak kullanan kullanıcıların uygulama izinlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kullanım amacına uygun olarak yetkilendirmede bulundurmalısınız.
  • İCloud, akıllı telefon veri depolama aygıtından daha fazlasıdır. Eski model cihazlarınızdaki verilerinizi birebir olarak aktarmanıza olanak sağlar. Ayrıca Apple cihazlarınızdaki senkronizasyonla dijital dünyanızın birleşmesine olanak tanır.
