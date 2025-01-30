HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

30.01.2025 14:36
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 14:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'daki içme suyu sıkıntısı Türkiye'de gündem oldu. Gece saatlerinde oluşan köpüklenme ekipleri harekete geçirirken sudan numune alınarak soruşturma başlatıldı. Öte yandan Yalova genelinde sular kesildi. İşten çıkarılan 3 kişinin cep telefonu ise şüphe nedeniyle incelemeye alındı.

Yalova’da içme suyu arıtma tesisinde, su üstünde oluşan köpük nedeniyle, il genelinde sular kesildi. Kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne, kimyasal madde atıldığı iddiasıyla, sudan numune alınarak inceleme başlatılırken, arıtma tesisindeki su üstünde oluşan köpük, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ICME-SUYU-ARITMA-TESISINDE-KIMYASAL-MAD_539237_159792

SUDAKİ KÖPÜK HAREKETE GEÇİRDİ

Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerinde, il genelinde sular kesildi.

ICME-SUYU-ARITMA-TESISINDE-KIMYASAL-MAD_539238_159792

NUMUNE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

ICME-SUYU-ARITMA-TESISINDE-KIMYASAL-MAD_539239_159792

BELEDİYE BAŞKANI: İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

ICME-SUYU-ARITMA-TESISINDE-KIMYASAL-MAD_539240_159792

İŞTEN ÇIKARTILAN 3 BELEDİYE ÇALIŞANININ CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Yalova Valiliği’nden alınan bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı üzerine, il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali üzerine, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Yalova su kesintisi içme suyu kimyasal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çelenk siparişleri çiçekçinin kabusu oldu! Listede kimler yok ki...

Çelenk siparişleri çiçekçinin kabusu oldu! Listede kimler yok ki...

Bakan Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "Kapatmaya gider, hiç çekinmeyiz"

Bakan Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "Kapatmaya gider, hiç çekinmeyiz"

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

Dünyanın konuştuğu anlar! Yüz binlerce kişi Gazze'ye geri dönüyor

Dünyanın konuştuğu anlar! Yüz binlerce kişi Gazze'ye geri dönüyor

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

"Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti

"Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.