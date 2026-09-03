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İddialar gündem olmuştu! Valilikten 'Üsküdar Belediyesi' açıklaması: "Manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır"

Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçimlerine yönelik gündeme getirilen bazı iddiaların ardından İstanbul Valiliği açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır" denildi.

İddialar gündem olmuştu! Valilikten 'Üsküdar Belediyesi' açıklaması: "Manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır"
Melih Kadir Yılmaz

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmıştı. Dün yapılan açıklamada seçimin 5 Eylül Cumartesi günü yapılacağı duyurulmuştu.

VALİLİKTEN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmenin ardından bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında, 'valiliğin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği' yönünde iddiaları yer aldı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisini 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkan vekili seçimi için toplantıya çağırdık. Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir.

"SEÇİM SÜRECİNİ MANİPÜLE ETME AMACINDAN ÖTE BİR ANLAM TAŞIMAMAKTADIR"

Söz konusu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır. İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Valiliğimiz, Üsküdar Belediye Meclisinin kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026’da toplanması için gerekli çağrıyı yapmıştır.

"İDARİ İŞLEMLER KANUNLARIN ÇİZDİĞİ ÇERÇEVEDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Devam eden adli süreçlere paralel olarak yürütülmesi gereken idari işlemler, kanunların çizdiği çerçevede sürdürülmektedir. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği Üsküdar Belediyesi
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